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Economia

Motoristas adotam "estratégias" para economizar combustível. E qual é a sua?

Ouça entrevista com o personal car, Gabriel de Oliveira

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jul 2022 às 10:52
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível Crédito: Pixabay
Nos últimos meses, com a escalada no preço dos combustíveis, motoristas têm se desdobrado na missão de economizar. Entre as "estratégias" apontadas para garantir alguma economia é adotar a redução da velocidade média, ainda que isso torne as viagens mais longas. Também há consumidores que mantém os pneus sempre calibrados e outros que repensaram seus trajetos. Em entrevista à CBN Vitória, o personal car Gabriel de Oliveira elenca medidas eficazes para você dirigir economizando mais na gasolina. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Gabriel Oliveira - 04-07-22

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