Motoristas adotam "estratégias" para economizar combustível. E qual é a sua?

Nos últimos meses, com a escalada no preço dos combustíveis, motoristas têm se desdobrado na missão de economizar. Entre as "estratégias" apontadas para garantir alguma economia é adotar a redução da velocidade média, ainda que isso torne as viagens mais longas. Também há consumidores que mantém os pneus sempre calibrados e outros que repensaram seus trajetos. Em entrevista à CBN Vitória, o personal car Gabriel de Oliveira elenca medidas eficazes para você dirigir economizando mais na gasolina.