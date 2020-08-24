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Motorista não escolherá mais clínica para renovação da CNH

Ouça as explicações do direto geral do Detran, Givaldo Vieira, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 ago 2020 às 11:54
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) mudou a regra para a realização dos exames de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O órgão informou que passou a distribuir de forma mais equilibrada todos os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica para a  renovação da carteira de motorista entre as clínicas médicas e psicológicas credenciadas ao Detran em todo o Estado. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda (24), o direto geral do Detran, Givaldo Vieira, explicou que as mudanças seguem uma determinação nacional e que o objetivo é, além de proporcionar a distribuição dos exames de forma mais equilibrada entre as empresas credenciadas, "tornar o exame mais imparcial, seguro e transparente, já que as perícias passarão a ser feitas nas Clínicas indicadas pelo órgão de acordo com o município de residência do condutor", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 24-08-20

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