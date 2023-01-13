Motorista atropela seis em São Gabriel da Palha; a quais crimes ele pode responder?

Um vídeo de câmeras de segurança mostrou o momento que seis pessoas são atropeladas por uma caminhonete, na madrugada de quinta-feira (12), em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo. Nas imagens, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida quando são atingidas pela caminhonete que segue seu trajeto. Logo depois, as outras três vítimas, entre elas dois motociclistas e um menino, estão conversando em frente a uma pizzaria quando a mesma caminhonete surge arrastando uma pessoa e atropela o grupo. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.