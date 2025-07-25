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Motociclistas defendem faixa exclusiva para redução de acidentes no trânsito

As mortes de motociclistas em acidentes de trânsito em 2025 estão em crescimento no Espírito Santo

Publicado em 25 de Julho de 2025 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jul 2025 às 11:49
Motocicleta, moto, motociclista
Motocicleta, moto, motociclista Crédito: Pexels
As mortes de motociclistas em acidentes de trânsito em 2025 estão em crescimento no Espírito Santo. Foram 146 que perderam a vida em ocorrências do tipo, de janeiro a abril deste ano, enquanto o mesmo período de 2024 somou 138 condutores de moto mortos. Os dados são do Observatório de Segurança Pública. As estatísticas revelam que a maioria das vítimas é do sexo masculino e têm entre 15 e 24 anos. O que é preciso fazer para trazer mais segurança ao trânsito?
Nesta sexta (25), a CBN Vitória propõe um bate-papo especial para falar do Dia do Motociclista, celebrado no próximo domingo (27). No estúdio, o coordenador do Motoclube Bodes do Asfalto e do Fórum Permanente Estadual, Wilson Fly, compartilha os obstáculos que os grupos encontram nas estradas. O presidente do Sindicato dos Mototaxistas (Sindimototaxi), Luciano Ferreira, explica o que os mototaxistas profissionais reivindicam para o dia a dia. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - WILSON FLY E LUCIANO FERREIRA - PT 2 - 25-07-25

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