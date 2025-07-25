Motociclistas defendem faixa exclusiva para redução de acidentes no trânsito

As mortes de motociclistas em acidentes de trânsito em 2025 estão em crescimento no Espírito Santo. Foram 146 que perderam a vida em ocorrências do tipo, de janeiro a abril deste ano, enquanto o mesmo período de 2024 somou 138 condutores de moto mortos. Os dados são do Observatório de Segurança Pública. As estatísticas revelam que a maioria das vítimas é do sexo masculino e têm entre 15 e 24 anos. O que é preciso fazer para trazer mais segurança ao trânsito?