Mosquito da dengue pode picar por cima da roupa? Entenda o que diz pesquisa brasileira!

Um experimento realizado por uma universidade de Minas Gerais mostrou que o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, pode picar até por cima da roupa. É o que aponta o experimento realizado por uma equipe de biólogos e estudantes da Universidade Federal de Lavras (Ufla), em Minas Gerias. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Joziana Barçante, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Biomética (Nupeb) da Universidade, traz detalhes sobre o assunto. Ouça a conversa completa!