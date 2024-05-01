Mosquito da dengue pode picar por cima da roupa? Entenda o que diz pesquisa brasileira!

Um experimento realizado por uma universidade de Minas Gerais mostrou que o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, pode picar até por cima da roupa. É o que aponta o experimento realizado por uma equipe de biólogos e estudantes da Universidade Federal de Lavras (Ufla), em Minas Gerias. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Joziana Barçante, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Biomética (Nupeb) da Universidade, traz detalhes sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - JOSEANA BASSANT - 16.03s - 01-05-24.mp3
- A dengue no ES: Foram notificados 151.089 casos de dengue no Espírito Santo com incidência de 3717,69 casos por 100 mil habitantes entre a semana epidemiológica (SE) 01 (31/12/2023 a 06/01/2024) e a SE 16 (14/04/2024 – 20/04/2024). Foram confirmados 22 (vinte e dois) óbitos neste período, nos seguintes municípios: Linhares (05); Aracruz (02); Vitória (02); Anchieta (02); São Gabriel da Palha (01); Barra de São Francisco (01); São Roque do Canaã (01); Dores do Rio Preto (01); Afonso Cláudio (01); Ibitirama (01); Brejetuba (01); Laranja da Terra (01); São Mateus (01); Sooretama (01) e Muqui (01).
[fonte: Sesa-ES]