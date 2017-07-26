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Saúde

Mortes por Aids caem, mas vírus avança entre os jovens

"Dados do Brasil apontam queda no uso do preservativo entre os mais jovens", alerta assessor especial do Unaids

Publicado em 26 de Julho de 2017 às 11:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 jul 2017 às 11:01
Célula infectada por partículas do vírus HIV, anexas à superfície Crédito: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
No ano passado, cerca de um milhão de pessoas morreram por complicações relacionadas à Aids, mas o número, apesar de alto, representa uma "virada decisiva" no combate à doença, anunciou a Organização das Nações Unidas em relatório anual divulgado na última semana. Há pouco mais de uma década, em 2005, o HIV provocou a morte de 1,9 milhão de pessoas. No entanto é preciso investir mais porque o vírus ainda avança entre os jovens, de acordo com o assessor para Mobilização Social e Trabalho em Rede do Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS), em entrevista ao programa CBN Vitória.
“A adesão ao tratamento, por parte das pessoas com o vírus reduziu mais de 50% das mortes. Mas é preciso melhorar o combate ao vírus, por causa do contágio que não está caindo em todas as faixas etárias. Dados do Brasil apontam queda no uso do preservativo entre os mais jovens. Prevenção não é questão individual. É preciso o engajamento de toda a sociedade para que os jovens sejam alcançado e para que possamos vencer o avanço do contágio”, explica. Ouças as explicações na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Cleiton Euzébio de Lima - 26-07-17

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