Mortes por Aids caem, mas vírus avança entre os jovens

No ano passado, cerca de um milhão de pessoas morreram por complicações relacionadas à Aids, mas o número, apesar de alto, representa uma "virada decisiva" no combate à doença, anunciou a Organização das Nações Unidas em relatório anual divulgado na última semana. Há pouco mais de uma década, em 2005, o HIV provocou a morte de 1,9 milhão de pessoas. No entanto é preciso investir mais porque o vírus ainda avança entre os jovens, de acordo com o assessor para Mobilização Social e Trabalho em Rede do Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS), em entrevista ao programa CBN Vitória.