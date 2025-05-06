Mortes no trânsito: o que precisa ser feito para frear sinistros no ES?

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros no trânsito. É um convite, trazido pelas autoridades de trânsito, para refletirmos sobre nossos comportamentos nas ruas, estradas e rodovias, colocando a vida como prioridade máxima. Neste ano de 2025, a mobilização acontece em torno da campanha "Desacelere. Seu bem maior é a vida". Objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da redução de velocidade nas vias, incentivando mudança de comportamento do brasileiro. Participam da discussão, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Jederson Lobato e o Tenente Lucas Gabriel Lourenço, Chefe da Comunicação Social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). Ouça a conversa completa!