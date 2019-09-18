Mortes no trânsito já chegam a 467 somente este ano no ES

Apresentado nesta semana o primeiro painel interativo de indicadores de segurança pública desenvolvido no âmbito do Observatório da Segurança Cidadã. A nova ferramenta, desenvolvida numa parceria entre o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest), apresenta informações sobre homicídios dolosos, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte, mortes em confronto com a polícia e mortes no trânsito no Estado.

Em todo o Estado foram registrados este ano (de janeiro a julho), 562 homicídios dolosos. Um outro dado que chama a atenção no painel interativo são as mortes no trânsito, que totalizam 467 somente nos sete primeiros meses de 2019.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, Pablo Lira, professor-doutor do curso de Mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha (UVV) e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves, fala sobre as ocorrências letais e um retrato da violência que mais mata jovens no Espírito Santo.