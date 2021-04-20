Mortes de grávidas por Covid-19: mulheres devem adiar gestação?

O número de óbitos de gestantes e puérperas causados pela Covid-19 mais do que dobrou em 2021 em relação à média semanal de 2020. Os dados são do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19. No ano passado, a média semanal era de 10,5 mortes. Neste ano, considerando até 7 de abril, a média semanal saltou para 22,2 mortes.

De um ano para outro, é um aumento de 145,5% - muito acima do aumento da taxa de morte semanal da população em geral, que foi de 61,6%. Mas o que as mulheres devem fazer? O momento pede o adiamento da gravidez? Mas e quem já está grávida? Quem nos ajuda a responder essas e outras perguntas é a professora Márcia Machado, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela é pesquisadora em Saúde da Mulher e da Criança e doutora em Saúde Pública pela UFC, com pós-doutoramento pela Universidade Harvard (EUA). Acompanhe!