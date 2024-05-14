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Saúde

Morte súbita cardíaca: como evitar e cuidar da saúde do coração?

Entenda o que causa uma morte súbita com a cardiologista Tatiane Emerich

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 12:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 mai 2024 às 12:21
Imagem Edicase Brasil
Coração é afetado pelo estilo de vida e requer atenção preventiva Crédito: Poh Smith | Shutterstock
Nesta segunda (13), o médico Leandro Medice foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O médico capixaba era cardiologista, atuava como socorrista do Sérvio de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi ao Estado gaúcho como voluntário para ajudar as vítimas da enchente. Durante o voluntariado, Leandro morreu de infarto fulminante - ainda que, segundo o marido, não apresentasse histórico de doenças. Em entrevista à CBN Vitória, a cardiologista Tatiane Emerich repercute o caso explica o que pode causar uma morte súbita. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Dra. Tatiane Emerich - 14-05-24

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