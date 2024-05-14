Morte súbita cardíaca: como evitar e cuidar da saúde do coração?

Nesta segunda (13), o médico Leandro Medice foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O médico capixaba era cardiologista, atuava como socorrista do Sérvio de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi ao Estado gaúcho como voluntário para ajudar as vítimas da enchente. Durante o voluntariado, Leandro morreu de infarto fulminante - ainda que, segundo o marido, não apresentasse histórico de doenças. Em entrevista à CBN Vitória, a cardiologista Tatiane Emerich repercute o caso explica o que pode causar uma morte súbita. Ouça a conversa completa!