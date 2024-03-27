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Justiça, Segurança e Cidadania

Morte do juiz Alexandre: mandante do crime pode ficar impune

Das dez pessoas denunciadas pelo assassinato, uma ainda não foi julgada, o juiz aposentado Leopoldo Teixeira

Publicado em 27 de Março de 2024 às 12:05

Publicado em 

27 mar 2024 às 12:05
Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado em 24 de março de 2003
Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado em 24 de março de 2003 Crédito: Nestor Muller/Arquivo
O assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho completa 21 anos sem que o último denunciado pelo crime seja julgado. Pelo caminhar do processo, em três anos poderá ocorrer a prescrição do crime. É a data em que o juiz aposentado Leopoldo Antonio Teixeira, apontado como um dos mandantes da morte, completará 70 anos, o que o tornará impune. O processo contra Leopoldo, que nega todas as acusações, está praticamente parado por dois motivos. Um deles foi a apresentação de uma nova prova à Justiça estadual, o que gerou um embate jurídico não finalizando. Por último, há quase seis meses o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) encaminhou toda a documentação do caso para digitalização, que ainda não foi concluída. O juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que participou da luta contra o crime organizado no Espírito Santo, foi assassinado em 24 de março de 2003, quando chegava a uma academia em Itapuã, Vila Velha. Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 27-03-24

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