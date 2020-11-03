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caso do ator chama atenção

Morte de Tom Veiga: entenda os riscos do AVC e aneurisma cerebral

Ouça as explicações do médico neurocirurgião Alexandre Teixeira dos Santos

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:18
Tom Veiga, o intérprete do Louro José, morreu por conta de um AVC hemorrágico causado por aneurisma Crédito: Fotomontagem com imagens da Rede Globo
O ator Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José, parceiro de Ana Maria Braga no programa "Mais Você", da TV Globo, morreu em consequência de um aneurisma cerebral, que se rompeu e provocou um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, segundo o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML). Ele foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no domingo (1º). Veiga tinha 47 anos e deixa quatro filhos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o neurocirurgião Alexandre Teixeira dos Santos, explica o que caracteriza um aneurisma cerebral.
De início, ele já explica: "o rompimento, em decorrência, de aneurisma cerebral é diferente de um AVC propriamente dito, como algumas pessoas podem associar", orienta. No caso de Veiga, há uma "hemorragia intracraniana por rotura de aneurisma cerebral". O médico explica sobre o que vem a ser o chamado aneurisma cerebral roto. Esse é o termo usado para designar o aneurisma que se rompeu e casou um sangramento, por exemplo. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Teixeira - 03-11-20

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