Morte de Paulo Gustavo: a gravidade da covid não tem faixa etária

Ao longo do tratamento, ele vinha apresentando melhoras. Porém, na noite do último domingo (02), o ator teve uma piora significativa e sofreu uma embolia, que acabou se disseminando e afetou o sistema nervoso central, conforme informou o boletim médico. No início da noite de terça (04), segundo novo boletim, os médicos chegaram à conclusão que o quadro era irreversível. A morte foi constatada às 21h12.