Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Morte de macacos no Estado é a maior mortandade de macacos da história da Mata Atlântica
ENTREVISTA

Morte de macacos no Estado é a maior mortandade de macacos da história da Mata Atlântica

A afirmação é do professor do Centro de Ciências Biológicas da Ufes, Sérgio Lucena Mendes

Publicado em 24 de Janeiro de 2017 às 12:25

Publicado em 

24 jan 2017 às 12:25
"Desastre" e "uma verdadeira mortandade": são com essas palavras que o professor do Centro de Ciências Biológicas da Ufes, Sérgio Lucena Mendes, define a preocupação em torno da morte de macacos no Espírito Santo, suspeitos de terem contraído o vírus da febre amarela.
Ainda, segundo o professor, a morte dos primatas pode representar "a maior mortandade de macacos da história da Mata Atlântica", explica. Para o especialista, o atual cenário vivido no Espírito Santo serve de alerta para o futuro. "É necessário investirmos num sistema de vigilância desses animais. Serve de alerta", explica.
Entrevista - Patricia Vallim - Sergio Lucena Mendes - 24-01-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Leo Stronda pede desculpas após morte de fisiculturista e diz que repensará carreira
Leo Stronda pede desculpas após morte de fisiculturista e diz que repensará carreira
Acidente aconteceu em um cruzamento das avenidas Castro Alves e Dom Pedro II, no bairro Interlagos,
Adolescente fica ferido em acidente entre bicicleta elétrica e carro em Linhares
Polícia Federal faz operação em vários estados do país
PF cumpre mandado em Cariacica contra grupo especializado em tráfico internacional de drogas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados