Morte de jovem alerta sobre o risco de usar o celular carregando

Um estudante de 16 anos morreu após receber uma descarga elétrica ao atender o próprio celular no dia dia 7, na cidade de Tianguá, interior do Ceará. O jovem estava carregando o aparelho telefônico, quando pegou o objeto e foi eletrocutado. Iago Bastos Mendes recebeu a descarga elétrica e ficou desacordado. O jovem chegou a ser socorrido ao Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá, mas não resistiu. As causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas um alerta fica por enquanto: evite ao máximo atender aparelhos enquanto estão sendo carregados.