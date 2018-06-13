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Morte de jovem alerta sobre o risco de usar o celular carregando

Iago estava carregando o aparelho telefônico, quando pegou o objeto e foi eletrocutado

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 17:19

Publicado em 

13 jun 2018 às 17:19
Um estudante de 16 anos morreu após receber uma descarga elétrica ao atender o próprio celular no dia dia 7, na cidade de Tianguá, interior do Ceará. O jovem estava carregando o aparelho telefônico, quando pegou o objeto e foi eletrocutado. Iago Bastos Mendes recebeu a descarga elétrica e ficou desacordado. O jovem chegou a ser socorrido ao Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá, mas não resistiu. As causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas um alerta fica por enquanto: evite ao máximo atender aparelhos enquanto estão sendo carregados.
Rafael Leal, engenheiro eletricista, professor e coordenador do curso de Engenheira Elétrica da UCL, alerta: o maior perigo não está em carregadores originais, que são homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O maior perigo está em dispositivos piratas, mais baratos, que podem fornecer mais energia do que o necessário para carregar a bateria do Smartphone. Confira mais detalhes sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista - Patrícia Scalzer - Rafael Leal - 13-06-18.mp3

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