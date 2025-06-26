Morte de brasileira em vulcão: os cuidados a serem tomados ao fazer trilhas

A morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, após cair de um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia, provocou comoção e levantou dúvidas sobre as condições de segurança em passeios por trilhas. Juliana desapareceu na última sexta-feira (20), após se separar do grupo de cinco turistas que subia a trilha juntos. Seu corpo só foi localizado na última terça-feira (24), a mais de 600 metros abaixo da trilha. De acordo com a Agência Nacional de Busca e Resgate Indonésia (Basarna), a demora em iniciar os trabalhos de busca e salvamento no próprio dia do ocorrido, quando a queda foi registrada, aconteceu porque as equipes só foram avisadas sobre o ocorrido depois que um integrante do grupo que fazia trilha junto com Juliana conseguiu descer até um posto de informações. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão Guilherme Schulz, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, traz orientações sobre cuidados a serem tomados ao se fazer trilhas. Schultz, que já atuou em resgastes complexos como Petrópolis e Rio Grande do Sul, acredita que em um acidente semelhante no Brasil, Juliana seria resgatada com vida. Ouça a conversa completa!