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Vila Velha

Morro do Moreno vai ser fechado para obras a partir de segunda (17)

Ouça detalhes na entrevista com Menara Cavalcante, secretária Municipal de Obras e Projetos Estruturantes

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 nov 2025 às 10:40
Placa mostra acesso a região do Morro do Moreno, em Vila Velha
O Morro do Moreno agora é uma unidade de conservação ambiental e tem novas regras para uso e ocupação da área Crédito: Fernando Madeira
As obras no Morro do Moreno, em Vila Velha, vão começar na próxima segunda-feira (17). Para quem faz do local ponto de visitação e prática esportiva, os acessos serão fechados até o final das intervenções, previsto para o segundo semestre de 2026. As interdições, segundo a prefeitura, visam à segurança de eventuais frequentadores, já que algumas áreas vão ficar sem proteção durante os trabalhos. A liberação, portanto, só vai ser feita quando as intervenções forem concluídas. A estimativa é de oito meses de obras.
O investimento é de R$ 10,4 milhões e o projeto prevê a pavimentação de aproximadamente 730 metros da via principal de acesso ao topo, construção de portaria, sanitários, sala administrativa, depósito, estacionamento e espaço voltado à educação ambiental. Serão implantados sete mirantes panorâmicos, com destaque para o tradicional Mirante Testa da Macaca. Sobre a interdição do local e do início das obras, em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante -13-11-25.mp3

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