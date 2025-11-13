Morro do Moreno vai ser fechado para obras a partir de segunda (17)

As obras no Morro do Moreno, em Vila Velha, vão começar na próxima segunda-feira (17). Para quem faz do local ponto de visitação e prática esportiva, os acessos serão fechados até o final das intervenções, previsto para o segundo semestre de 2026. As interdições, segundo a prefeitura, visam à segurança de eventuais frequentadores, já que algumas áreas vão ficar sem proteção durante os trabalhos. A liberação, portanto, só vai ser feita quando as intervenções forem concluídas. A estimativa é de oito meses de obras.