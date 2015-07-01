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EM VILA VELHA

Morro do Moreno pode ser declarado Monumento Natural

Secretário explica que, de acordo com o PDU de Vila Velha, é proibida qualquer nova construção no local

Publicado em 30 de Junho de 2015 às 21:57

Publicado em 

30 jun 2015 às 21:57
O Morro do Moreno, em Vila Velha, um dos principais pontos turísticos da Grande Vitória, tem 274 metros de altura. Por isso, subir o Morro é atividade quase obrigatória para os que visitam a região, e também pelos próprios capixabas.No final do ano passado foi apresentado, por meio de audiência pública, o resultado do Diagnóstico Ambiental e definido que seria aberto o diálogo com a sociedade sobre os usos deste espaço. A área, em sua maioria, é privada e segundo o Plano Diretor Urbano (PDM), é uma Zona de Interesse Ambiental (ZEIA). Mas o que isso significa? Quais os cuidados que precisam ser tomados para garantir a preservação da área, sem que o turismo do Morro seja diminuído?Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Desenvolvimento de Vila Velha, Jader Mutzig, fala que as conversas com a sociedade podem resultar em declarar o Morro do Moreno como Monumento Natural. Sobre as construções na região, ele destaca que muitas casas foram erguidas antes da legislação ambiental vigente, e que as que não seguem as normas municipais, estadual e federal estão sendo questionadas na Justiça. O secretário destaca que, de acordo com o PDU vigente, é proibida qualquer nova construção no local. Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Jader Mutzig - 30-06-15.

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