Morro do Moreno passa a ser protegido por unidade de conservação ambiental Crédito: PMVV/Divulgação

Foi sancionado pela prefeitura e agora é lei, o projeto que criou o Monumento Natural (Mona) Morro do Moreno, uma unidade de conservação ambiental que delimita áreas que devem ser preservadas. Assim, a construção de casas na região fica mais restrita. A lei nº 6447, de 19 de maio de 2021, era de autoria da prefeitura e foi aprovada pela Câmara Municipal na última quarta-feira (19), sancionada pela administração e virou lei.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, Ricardo Borgo, traz detalhes sobre o assunto. A unidade de conservação de proteção integral tem área de 614.018,24 metros quadrados e perímetro de 7.808,94 metros lineares, situada às margens da foz da Baía de Vitória, local conhecido como Morro do Moreno, na Praia da Costa.

Segundo a prefeitura, "com a unidade, o objetivo ainda foca em preservar/restaurar recursos da flora e fauna; proteger os recursos hídricos (nascente); proteger a paisagem ou beleza cênica; restringir uso e ocupação em áreas de risco (declividade 30% e 45°); conter a erosão do solo e prevenir e mitigar riscos de deslizamentos de terra e de rocha, através de programas e projetos de recuperação ambiental; propiciar recreação/turismo ecológico/educação ambiental e patrimonial", disse.

Your browser does not support the audio element. Fernanda Queiroz entrevista Ricardo Borgo - 24/05/2021

O QUE DIZ A LEI?

Limitações

Art. 3º De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em seu art. 12 o Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.

§ 1º O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento.

Art. 4º O Monumento Natural Morro do Moreno fica sujeito ao regime de proteção estabelecido pela legislação, não podendo ser reduzido, parcelado ou ser destinado a outro fim.

Art. 5º A implantação e gestão do Monumento Natural Morro do Moreno serão exercidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Art. 6º A SEMMA deverá, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural e submete-lo a apreciação e aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMMAM.

Art. 7º São proibidas, no Monumento Natural, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

Conselho popular

Art. 8º O Monumento Natural Morro do Moreno disporá de um Conselho Consultivo, presidido pela SEMMA e constituído por representantes de órgãos públicos e de organizações da sociedade civil, em conformidade com o Decreto Federal nº4340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

§ 1º Será criado, por instrumentos específicos, o Conselho do Monumento Natural Morro do Moreno, que terá caráter consultivo.

§ 2º A criação do Conselho deve se dar no prazo máximo de 01 (um) ano.

§ 3º O mandato dos conselheiros terá prazo de 02 (dois) anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade de relevante interesse público.