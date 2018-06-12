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Morro da Piedade: especialista aponta desafios da segurança pública

O clima de insegurança voltou a crescer no Morro da Piedade, em Vitória, após tiroteios que aconteceram no último final de semana e a morte do traficante Walace de Jesus Santana

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 17:27

Publicado em 

12 jun 2018 às 17:27
O clima de insegurança voltou a crescer no Morro da Piedade, em Vitória, após tiroteios que aconteceram no último final de semana e a morte do traficante Walace de Jesus Santana, que, segundo a polícia, foi assassinado por rivais na manhã de domingo. Além da possibilidade da instalação de um Destacamento de Polícia Militar (DPM) em um imóvel do bairro, também é analisada a possível implantação de uma base móvel comunitária – uma van que ficará permanentemente no bairro para atender os moradores. No entanto, não há prazo definido para a execução desse projeto. Para detalhar os desafios na área da segurança pública convidamos Pablo Lira, Professor do Mestrado em Segurança Pública da UVV, para detalhar o assunto. Confira!
Entrevista - Patrícia Scalzer - Pablo Lira - 12-06-18.mp3

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