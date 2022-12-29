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1940-2022

Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

Ex-jogador estava internado em hospital de São Paulo desde o dia 29 de novembro; o jornalista esportivo Filipe Souza falou sobre seu legado

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 18:04

Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

29 dez 2022 às 18:04
Pelé
Pelé Crédito: Ricardo Stuckert/CBF
O mundo do futebol perdeu o seu Rei. Morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O ex-jogador estava internado desde o dia 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento de um câncer no cólon, descoberto no ano passado e que já estava em metástase em outros órgãos. A morte de Pelé ocorreu às 15h27 desta quinta (29). O CBN Cotidiano repercutiu a morte de Pelé, suas histórias, legado no esporte e as mensagens trazidas por esportistas, celebridades e autoridades políticas. Ouça a conversa completa!
Cobertura Especial Pelé - 29-12-22

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