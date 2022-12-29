Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

O mundo do futebol perdeu o seu Rei. Morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O ex-jogador estava internado desde o dia 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento de um câncer no cólon, descoberto no ano passado e que já estava em metástase em outros órgãos. A morte de Pelé ocorreu às 15h27 desta quinta (29). O CBN Cotidiano repercutiu a morte de Pelé, suas histórias, legado no esporte e as mensagens trazidas por esportistas, celebridades e autoridades políticas. Ouça a conversa completa!