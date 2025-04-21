Morre Papa Francisco após 12 anos no comando da Igreja Católica

Papa Francisco morre aos 88 anos Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress - Arquivo 07.10.2015

Morreu nesta segunda-feira (21), às 7h35 da manhã no horário da Itália (2h35 de Brasília), o Papa Francisco, primeiro papa sul-americano e jesuíta da história da Igreja Católica. Aos 88 anos, o pontífice faleceu em sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta. Francisco esteve à frente da Igreja Católica durante 12 anos. O papa ficou internado por 38 dias, de 14 de fevereiro a 23 de março, no hospital Gemelli, em Roma, após sentir dificuldades para respirar durante vários dias. Após a alta, voltou ao Vatinaco onde morreu. Francisco foi considerado por alguns especialistas um papa moderno, próximo de causas sociais e sem medo de tocar em temas polêmicos para a tradição e os costumes católicos.

Autoridades e famosos do mundo inteiro se pronunciaram sobre a morte do Papa Francisco. O presidente Lula lamentou a perda e decretou luto oficial de sete dias no país. Aqui no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande também se manifestou e decretou luto oficial de três dias..

Morando em Roma, na Itália, desde 2023, o Pe. João Custódio Cosmi Cunha, da Diocese de São Mateus, conversou com a CBN Vitória. Ele foi enviado pela Diocese com a missão de fazer o mestrado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana.

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O Pe. Bruno Franguelli, paulista que já atuou como Vice Reitor do Santuário de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, também está em Roma. Ele já celebrou missas ao lado do Papa Francisco, em 2017, e por também atuar no Vatican News, o canal de notícia do Vaticano, teve uma relação de proximidade com o Papa Francisco. Ele ressaltou o clima de tristeza neste dia.

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Diego Mezzogiorno é brasileiro, jornalista e está em Milão, indo para Roma para cobrir a morte do Papa. Reservou um tempo para falar sobre este dia com a CBN Vitória

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O Pe Kelder Brandão, Coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, também reforçou a importância do legado do Papa Francisco voltado para as causas sociais.