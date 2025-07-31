Morango do amor é atração principal da Festa do Morango 2025

Já tradicional no calendário festivo da Região das Montanhas Capixabas, a Festa do Morango chega à sua 35ª edição no primeiro final de semana de agosto. Famosa pelas delícias feitas com a fruta, a festa atrai diversos turistas para o distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins. Além das tortas gigantes de 500 quilos - grandes estrelas do evento -, o cardápio deste ano conta com uma delícia que conquistou corações pelo Brasil: o morango do amor. O doce feito com brigadeiro e calda de açúcar repercutiu nas redes sociais nas últimas semanas e se tornou atração principal da festa, segundo os organizadores. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Governo da Prefeitura de Domingos Martins, Ângela Modolo, conta os detalhes da programação.