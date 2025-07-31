Morango do amor é atração principal da Festa do Morango 2025

Já tradicional no calendário festivo da Região das Montanhas Capixabas, a Festa do Morango chega à sua 35ª edição no primeiro final de semana de agosto. Famosa pelas delícias feitas com a fruta, a festa atrai diversos turistas para o distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins. Além das tortas gigantes de 500 quilos - grandes estrelas do evento -, o cardápio deste ano conta com uma delícia que conquistou corações pelo Brasil: o morango do amor. O doce feito com brigadeiro e calda de açúcar repercutiu nas redes sociais nas últimas semanas e se tornou atração principal da festa, segundo os organizadores. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Governo da Prefeitura de Domingos Martins, Ângela Modolo, conta os detalhes da programação.
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - ANGELA MODOLO - 31-07-25
PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira (1/08)
18h – Abertura dos portões
19h – Desfile mirim
20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 35ª Festa do Morango
23h – Show com Trio Chocomel
2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
Sábado (2/08)
10h – Abertura dos portões
10h – Almoço típico
11h30 – Show com Ferna (concerto italiano)
13h30 – Apresentação do Gruppo di Ballo Nova Trento
14h – Corte da torta gigante
15h – Show com Camilo César
17h – Pausa técnica
19h – Reabertura dos portões
20h – Show com Breno e Bernardo
22h – Show com a banda Yahoo
0h – Show com a banda Lex Luthor Pocket
2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
Domingo (3/08)
9h – Abertura dos portões
10h – Moda de viola com Marcos Brusco
11h – Almoço típico
11h30 – Apresentação do Gruppo Folklorístico Pietra Azzurra
12h – Show com Ferna (concerto italiano)
13h30 – Apresentação do Gruppo di Ballo Bambini di Tutti i Colore
14h – Corte da torta gigante
14h30 – Apresentação do Gruppo Folclórico de Dança Imperial Português
15h30 – Show com André Gomes
19h – Encerramento da festa
35ª FESTA DO MORANGO
Quando: de 1 a 3 de agosto de 2025
Onde: no Centro de Eventos Pedra Azul (Morangão), às margens da BR-262, em Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos: sexta-feira - 1kg de alimento não perecível; sábado/dia - R$ 20 (inteira); sábado/noite - R$ 60 (inteira); domingo - R$ 30 (inteira), à venda em https://tiketo.com.br/evento/3310. Pontos de venda em Pedra Azul: Casa do Turista Montanhas Capixabas Convention, Loja Toke Shoes e Confecções Rainha. Ponto de venda em Venda Nova do Imigrante: Tânia Modas.
Mais informações: @festadomorango_es.