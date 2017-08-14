Moradores próximos do pedágio ficam isentos de cobrança

Moradores dos bairros Village do Sol e Recanto da Sereia, em Guarapari, que ficam bem perto da praça de pedágio na Rodovia do Sol, conseguiram isenção de pagamento do pedágio na via. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) participou da elaboração de um termo aditivo ao contrato de concessão da rodovia e o documento, que prevê a isenção, foi assinado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e pela Concessionária Rodovia do Sol (Rodosol). A isenção já está valendo.