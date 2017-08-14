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Guarapari

Moradores próximos do pedágio ficam isentos de cobrança

Isenção não poderá ser considerada no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nem impactar no valor da tarifa

Publicado em 14 de Agosto de 2017 às 14:32

Publicado em 

14 ago 2017 às 14:32
Moradores dos bairros Village do Sol e Recanto da Sereia, em Guarapari, que ficam bem perto da praça de pedágio na Rodovia do Sol, conseguiram isenção de pagamento do pedágio na via. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) participou da elaboração de um termo aditivo ao contrato de concessão da rodovia e o documento, que prevê a isenção, foi assinado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e pela Concessionária Rodovia do Sol (Rodosol). A isenção já está valendo.
A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Sandra Lengruber, alertou que o número de famílias desses dois bairros não é grande a ponto de, futuramente, ser usado como argumento para aumentar a tarifa.
Entrevista - Patricia Vallim - Sandra Lengruber - 14-08-17

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