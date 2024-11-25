Moradores do ES podem sofrer com deslizamentos, enchentes e erosões

Chuvas intensas, inundações e enxurradas, deslizamentos de terra e rolamento de blocos são alguns dos principais desastres que ocorrem em solo capixaba, de acordo com levantamento realizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec). Na história do Estado, alguns desastres deixaram marcas profundas na população, como a enchente de 2013, que atingiu 55 dos 78 municípios capixabas, prejudicando mais de 60 mil capixabas - a maioria da região Norte do Estado. Em março de 2024, foi a região Sul que sofreu com o acúmulo de chuvas. Dez mil pessoas tiveram que deixar suas casas por conta das inundações. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Scharlyston Paiva, fala sobre o assunto.