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Áreas de risco

Moradores do ES podem sofrer com deslizamentos, enchentes e erosões

Ouça detalhes na entrevista com o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Scharlyston Paiva

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2024 às 11:13
Chuva em Mimoso do Sul
Chuva em Mimoso do Sul Crédito: Vídeo Leitor
Chuvas intensas, inundações e enxurradas, deslizamentos de terra e rolamento de blocos são alguns dos principais desastres que ocorrem em solo capixaba, de acordo com levantamento realizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec). Na história do Estado, alguns desastres deixaram marcas profundas na população, como a enchente de 2013, que atingiu 55 dos 78 municípios capixabas, prejudicando mais de 60 mil capixabas - a maioria da região Norte do Estado. Em março de 2024, foi a região Sul que sofreu com o acúmulo de chuvas. Dez mil pessoas tiveram que deixar suas casas por conta das inundações. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Scharlyston Paiva, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva - 25-11-24.mp3

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