Moradores de Vitória são os que mais frequentam bibliotecas, aponta pesquisa

Uma pesquisa nacional identificou que Vitória é a capital brasileira cujos moradores mais frequentam bibliotecas, em comparação com as demais capitais do Brasil. De acordo com o levantamento Cultura nas Capitais, 35% dos capixabas frequentam bibliotecas - enquanto a média nacional é de apenas 25%. No cenário cultural, Vitória ainda se destaca com a participação da população em diversas atividades culturais: 65% lêem livros, 56% visitam locais históricos, 51% vão ao cinema e 47% assistem a shows de música.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, explica qual o impacto desses hábitos culturais na vida dos moradores de Vitória. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Fabrício Noronha - 11-0-25