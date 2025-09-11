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Vitória 474 anos

Moradores de Vitória são os que mais frequentam bibliotecas, aponta pesquisa

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 11 de Setembro de 2025 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 set 2025 às 11:45
Biblioteca Pública Estadual
Biblioteca Pública Estadual Crédito: Secult/Governo do ES
Uma pesquisa nacional identificou que Vitória é a capital brasileira cujos moradores mais frequentam bibliotecas, em comparação com as demais capitais do Brasil. De acordo com o levantamento Cultura nas Capitais, 35% dos capixabas frequentam bibliotecas - enquanto a média nacional é de apenas 25%. No cenário cultural, Vitória ainda se destaca com a participação da população em diversas atividades culturais: 65% lêem livros, 56% visitam locais históricos, 51% vão ao cinema e 47% assistem a shows de música.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, explica qual o impacto desses hábitos culturais na vida dos moradores de Vitória. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Fabrício Noronha - 11-0-25

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