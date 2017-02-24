Moradores de Vitória começam a ser vacinados de forma preventiva, após a confirmação de que um macaco encontrado morto em janeiro deste ano, na Ilha do Frade, estava contaminado com o vírus da febre amarela.
Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitoria, Tatiane Comério, já a partir deste sábado, como também na segunda e quarta da próxima semana haverá vacinação na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Avenida Vitória; Escola Elvira Vivacqua, em Jardim Camburi; e na Escola Maria José Costa Morais, na Rodovia Serafim Derenzi. O horário especial será de 8 às 16 horas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tatiane Comério - 24-02-17