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FEBRE AMARELA

Moradores de Vitória começam a ser vacinados de forma preventiva

Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitoria, Tatiane Comério, já a partir deste sábado, como também na segunda e quarta da próxima semana haverá vacinação disponível em alguns locais

Publicado em 24 de Fevereiro de 2017 às 14:13

Publicado em 

24 fev 2017 às 14:13
Moradores de Vitória começam a ser vacinados de forma preventiva, após a confirmação de que um macaco encontrado morto em janeiro deste ano, na Ilha do Frade, estava contaminado com o vírus da febre amarela.
Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitoria, Tatiane Comério, já a partir deste sábado, como também na segunda e quarta da próxima semana haverá vacinação na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Avenida Vitória; Escola Elvira Vivacqua, em Jardim Camburi; e na Escola Maria José Costa Morais, na Rodovia Serafim Derenzi. O horário especial será de 8 às 16 horas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tatiane Comério - 24-02-17

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