Moradores de Santa Leopoldina vão receber água mineral

Cavalos em Santa Leopoldina Crédito: Caíque Verlí

O Estado vai enviar hoje 9 mil litros de água mineral para Santa Leopoldina, um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Parte dos moradores da cidade da Região Serrana tiveram as casas invadidas pela enchente.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Carlos Wagner Borges - 14-11-19

A população está sem água potável, de acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, em entrevista à CBN Vitória, devido a problemas no abastecimento. Ele afirmou também que após um trabalho de escoamento de água que durou ao todo 23 horas, a barragem Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, não corre mais risco de se romper. Por causa das fortes chuvas que atingem o Estado, desde quinta-feira (14), a represa estava com alto risco de rompimento. Vários moradores chegaram a ser retirados de suas casas.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Carlos Wagner Borges, desde às 7h da manhã de sexta-feira (16) foi iniciado o trabalho para eliminar a água excedente, concluído na manhã deste sábado, por volta das 6h. Após isso, o coronel é categórico: "Não há mais risco nenhum de rompimento".

Viana, que também foi castigada pelos temporais e que tem um dos maiores números de pessoas desabrigadas e desalojadas do Estado, recebeu ontem a ajuda humanitária.