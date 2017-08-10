Moradores da Praia do Canto querem ciclovia e vagas na Rio Branco

A implantação de uma ciclovia na Avenida Rio Branco, em Vitória, está gerando polêmica. O projeto previsto pela prefeitura tomaria parte do que hoje é asfalto e acabaria com 92 vagas de estacionamento. Mas, para manter o espaço para os carros, a Associação de Moradores da Praia do Canto quer implantar a ciclovia dentro do canteiro central, do tamanho que ele é hoje. O presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, defende o projeto. Saiba mais detalhes dessa discussão no CBN Cotidiano.