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Moradores da Praia do Canto querem ciclovia e vagas na Rio Branco

A implantação de uma ciclovia na Avenida Rio Branco, em Vitória, está gerando polêmica

Publicado em 09 de Agosto de 2017 às 21:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 ago 2017 às 21:11
A implantação de uma ciclovia na Avenida Rio Branco, em Vitória, está gerando polêmica. O projeto previsto pela prefeitura tomaria parte do que hoje é asfalto e acabaria com 92 vagas de estacionamento. Mas, para manter o espaço para os carros, a Associação de Moradores da Praia do Canto quer implantar a ciclovia dentro do canteiro central, do tamanho que ele é hoje. O presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, defende o projeto. Saiba mais detalhes dessa discussão no CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Cesar Saad - 09-08-17.mp3

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