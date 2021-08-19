Morador de Vitória pode acompanhar em tempo real qualidade do ar da cidade

O Ministério do Meio Ambiente vai monitorar a qualidade do ar nas grandes cidades e disponibilizar as informações sobre a poluição atmosférica para a população por meio de site e de um aplicativo de celular, em tempo real. O aplicativo integra o Sistema Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar (MonitorAr), uma plataforma alimentada automaticamente por dados locais e seguindo padrões internacionais de classificação. Segundo o órgão, o MonitorAr vai integrar os dados de todas as estações de monitoramento de qualidade do ar no Brasil. Vitória foi uma das cidades escolhidas pelo Ministério do Meio Ambiente para o lançamento do aplicativo. Além das estações por aqui, já estão integradas ao sistema as redes dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério, André França, fala sobre o assunto.