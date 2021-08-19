Morador de Vitória pode acompanhar em tempo real qualidade do ar da cidade

O Ministério do Meio Ambiente vai monitorar a qualidade do ar nas grandes cidades e disponibilizar as informações sobre a poluição atmosférica para a população por meio de site e de um aplicativo de celular, em tempo real. O aplicativo integra o Sistema Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar (MonitorAr), uma plataforma alimentada automaticamente por dados locais e seguindo padrões internacionais de classificação. Segundo o órgão, o MonitorAr vai integrar os dados de todas as estações de monitoramento de qualidade do ar no Brasil. Vitória foi uma das cidades escolhidas pelo Ministério do Meio Ambiente para o lançamento do aplicativo. Além das estações por aqui, já estão integradas ao sistema as redes dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério, André França, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andre França - 19-08-21.mp3
Segundo a prefeitura de Vitória, a Capital possui três estações de monitoramento da qualidade do ar: Centro; Enseada do Suá e Jardim Camburi. "O monitoramento consiste em medições contínuas das condições meteorológicas e das concentrações dos poluentes encontrados com maior frequência na atmosfera, que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. Os poluentes mais comuns são o Material Particulado (MP10 e MP2,5), Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Ozônio (O3). O Índice de Qualidade do Ar (IQA) relaciona as concentrações dos poluentes aos possíveis efeitos adversos à saúde. De acordo com o valor obtido, o ar recebe uma qualificação que varia entre boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima", informa.