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Nova ferramenta

Morador da Serra vai poder pedir socorro online à Defesa Civil

Órgão lançou um portal que permite registrar ocorrências online usando celular, computador ou tablet

Publicado em 18 de Julho de 2025 às 11:53

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 jul 2025 às 11:53
Nova plataforma da Defesa Civil da Serra
Nova plataforma da Defesa Civil da Serra Crédito: PMS
Moradores da Serra agora contam com uma nova ferramenta para acionar a Defesa Civil em situações de emergência. O órgão lançou um portal que permite registrar ocorrências online, com poucos cliques, usando celular, computador ou tablet. A plataforma utiliza geolocalização para indicar com precisão o local do chamado, o que promete dar mais agilidade aos atendimentos. Segundo informações da administração municipal, "além de organizar as ocorrências em tempo real, o sistema também analisa os dados recebidos. Ele consegue, por exemplo, apontar quais bairros mais acionam a Defesa Civil da Serra, que tipo de ocorrência é mais comum e se o problema está acontecendo em áreas de risco já mapeadas pelo município".
Outro ponto positivo é que o portal funciona 24 horas por dia e consegue receber um grande volume de chamados simultâneos, sem congestionamentos. A equipe de gestão da Prefeitura terá um acesso mais completo: será possível acompanhar tudo em tempo real, mesmo à distância, o que ajuda na tomada de decisões. Na CBN Vitória, você vai entender como ela funciona com o Coronel Fábio Maurício, Coordenador da Defesa Civil da Serra. Ouça a conversa na íntegra!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - CORONEL FABIO MAURICIO - 18-07-25

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