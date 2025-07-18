Morador da Serra vai poder pedir socorro online à Defesa Civil

Moradores da Serra agora contam com uma nova ferramenta para acionar a Defesa Civil em situações de emergência. O órgão lançou um portal que permite registrar ocorrências online, com poucos cliques, usando celular, computador ou tablet. A plataforma utiliza geolocalização para indicar com precisão o local do chamado, o que promete dar mais agilidade aos atendimentos. Segundo informações da administração municipal, "além de organizar as ocorrências em tempo real, o sistema também analisa os dados recebidos. Ele consegue, por exemplo, apontar quais bairros mais acionam a Defesa Civil da Serra, que tipo de ocorrência é mais comum e se o problema está acontecendo em áreas de risco já mapeadas pelo município".