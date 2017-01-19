"Moqueca, só capixaba, o resto é peixada": autor da frase relembra que teve inspiração na Bahia

A frase “Moqueca, só capixaba, o resto é peixada” virou quase um jargão que exalta o potencial do prato capixaba. E a frase tem, sim, autoria: foi o jornalista e escritor José Carlos Monjardim Cavalcanti, o Cacau Monjardim, que criou o slogan há mais de três décadas - em 1974.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, ele conta detalhes dessa história e, é claro, do surgimento do jargão - afinal, em um momento no qual o “duelo” das moquecas capixaba e baiana ganham as redes sociais -, saber mais sobre a história do prato capixaba também está em discussão. "Tudo aconteceu quando eu estava na Bahia a trabalho". Se há dúvidas também sobre qual recipiente para fazer a moqueca tradicional, Cacau é direto. "Moqueca e panela de barro são irmãs siamesas". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Cacau Monjardim - 19-01-17.mp3