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CBN Universidade

"Moocqueca": plataforma on-line com cursos de graça é lançada pela Ufes

Em entrevista, o Pró-Reitor de Extensão da Ufes, Renato Rodrigues Neto, fala sobre o assunto

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mai 2023 às 11:40
Plataforma
Plataforma "Moocqueca", da Ufes Crédito: Divulgação
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está disponibilizando 14 cursos on-line de graça nas áreas de Saúde, Educação, Comunicação e História. As qualificações serão de curta duração. Trata-se da Plataforma Moocqueca, lançada nesta quarta-feira (10), no Cine Metrópolis (campus de Goiabeiras). As aulas são ministradas por meio de ambientes virtuais de aprendizagem (formato Massive Online Courses - MOOC). De acordo com a instituição, a maior parte dos cursos vai atender pessoas com necessidades especiais por meio de tradução em libras e utilitários para pessoas com baixa visão. A ferramenta também foi traduzida para o inglês, visando o atendimento a estrangeiros que se interessem pelas temáticas propostas. Em entrevista à CBN Vitória, o Pró-Reitor de Extensão da Ufes, Renato Rodrigues Neto, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Rodrigues Neto - 10-05-23.mp3
Para acessar a plataforma, basta digitar o seguinte endereço eletrônico: https://mooc.ufes.br/ e se cadastrar. 
[fonte: Ufes]

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