"Moocqueca": plataforma on-line com cursos de graça é lançada pela Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está disponibilizando 14 cursos on-line de graça nas áreas de Saúde, Educação, Comunicação e História. As qualificações serão de curta duração. Trata-se da Plataforma Moocqueca, lançada nesta quarta-feira (10), no Cine Metrópolis (campus de Goiabeiras). As aulas são ministradas por meio de ambientes virtuais de aprendizagem (formato Massive Online Courses - MOOC). De acordo com a instituição, a maior parte dos cursos vai atender pessoas com necessidades especiais por meio de tradução em libras e utilitários para pessoas com baixa visão. A ferramenta também foi traduzida para o inglês, visando o atendimento a estrangeiros que se interessem pelas temáticas propostas. Em entrevista à CBN Vitória, o Pró-Reitor de Extensão da Ufes, Renato Rodrigues Neto, fala sobre o assunto.