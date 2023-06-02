Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Desafio

Montanhista capixaba se prepara para escalar no Alasca!

Em 2019, Juarez Soares foi o primeiro capixaba a chegar ao topo do Everest

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jun 2023 às 11:20
"Expedição Alaska" Crédito: Divulgação
Na próxima semana, o empresário e montanhista, Juarez Gustavo Soares, embarca para mais uma aventura de sua vida! Desta vez rumo ao Alasca, nos Estados Unidos, onde pretende subir os 6.194 metros de altura do Monte Denali, em uma expedição de 30 dias. Caso ele consiga subir, vai concluir o chamado "Projeto 7 Cumes" – um dos projetos de montanhismo mais famosos do mundo – que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. De acordo com Juarez, a montanha tem um clima muito instável e é um dos lugares mais frios da terra. Lá espera enfrentar temperaturas entre entre 0 e - 40 graus. E como deverá ser? "Nós vamos completamente autossuficientes. Teremos um guia, mas não um carregador, temos que levar tudo, comida para trinta dias e barracas para acampamento. Em entrevista à CBN Vitória, Juarez Gustavo Soares fala sobre as suas expectativas para a expedição. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juarez Gustavo Soares - 02-06-23.mp3
Em 2019, o empresário foi o primeiro capixaba a chegar ao topo do Everest. Juarez Gustavo Soares chegou ao cume, a 8.848m de altitude em 22 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Poster do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro
Entenda a operação que mira produtora de filme sobre Bolsonaro
Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados