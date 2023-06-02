Montanhista capixaba se prepara para escalar no Alasca!

Na próxima semana, o empresário e montanhista, Juarez Gustavo Soares, embarca para mais uma aventura de sua vida! Desta vez rumo ao Alasca, nos Estados Unidos, onde pretende subir os 6.194 metros de altura do Monte Denali, em uma expedição de 30 dias. Caso ele consiga subir, vai concluir o chamado "Projeto 7 Cumes" – um dos projetos de montanhismo mais famosos do mundo – que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. De acordo com Juarez, a montanha tem um clima muito instável e é um dos lugares mais frios da terra. Lá espera enfrentar temperaturas entre entre 0 e - 40 graus. E como deverá ser? "Nós vamos completamente autossuficientes. Teremos um guia, mas não um carregador, temos que levar tudo, comida para trinta dias e barracas para acampamento. Em entrevista à CBN Vitória, Juarez Gustavo Soares fala sobre as suas expectativas para a expedição.