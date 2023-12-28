Montanha decreta situação de emergência por causa da seca

Por causa da seca que atinge o Espírito Santo, a prefeitura de Montanha, no extremo Norte do Estado, decretou situação de emergência. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26). De acordo com o prefeito André Sampaio, o prejuízo nas lavouras, por conta da seca, estão na margem dos R$ 200 milhões, calculados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O decreto de situação de emergência é o segundo na ordem de nível de alerta. O primeiro é o de atenção e, o último, é o de situação de calamidade pública, que é quadro mais grave. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Montanha, André Sampaio, presidente do Consórcio Público Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba (ProdNorte), detalha a medida. Ouça a conversa completa!