Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Crise Hídrica

Montanha decreta situação de emergência por causa da seca

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito de Montanha, André Sampaio

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 dez 2023 às 10:35
Serviços e informações turísticas de Montanha estão em aplicativo
Serviços e informações turísticas de Montanha estão em aplicativo Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação
Por causa da seca que atinge o Espírito Santo, a prefeitura de Montanha, no extremo Norte do Estado, decretou situação de emergência. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26). De acordo com o prefeito André Sampaio, o prejuízo nas lavouras, por conta da seca, estão na margem dos R$ 200 milhões, calculados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O decreto de situação de emergência é o segundo na ordem de nível de alerta. O primeiro é o de atenção e, o último, é o de situação de calamidade pública, que é quadro mais grave. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Montanha, André Sampaio, presidente do Consórcio Público Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba (ProdNorte), detalha a medida. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - André Sampaio - 28-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados