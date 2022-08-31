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Saúde

Monkeypox: 3 crianças estão entre novos casos confirmados no ES

Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Vigilância em Saúde do Estado, Orlei Cardoso

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 ago 2022 às 10:58
Monkeypox: a varíola dos macacos
Monkeypox: a varíola dos macacos Crédito: Cristianstorto/Canva Pro
O Espírito Santo confirmou até o momento 31 casos de varíola dos macacos, sendo 25 em homens e 6 em mulheres. Entre os casos confirmados, há 1 em criança com idade entre 0 e 4 anos; outros 2 em crianças com idades entre 5 e 9 anos; mais 2 em adolescentes com idades entre 10 e 19 anos. Os demais casos estão em adultos com mais de 20 anos. O Estado investiga 91 casos suspeitos. O boletim mostra que a doença se espalhou pelo Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Vigilância em Saúde do Estado, Orlei Cardoso, adiantou que medidas de proteção maior contra a doença, como a recomendação do uso de máscaras, já estão em estudo pela Secretaria de Estado da Saúde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 31-08-22
Ainda conforme o boletim, 80,65% das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não tiveram contato com alguém que teve a doença. Outros 19,35% admitem contato com pessoa com doença diagnosticada, Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são erupção cutânea, febre súbita, dor de cabeça, cansaço, dor nas costas, dor muscular, dor de garganta e adenomegalia (inchaço das glândulas do sistema imunológico).
De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas costumam durar entre duas e três semanas. O vírus causador pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, além de objetos compartilhados. Por isso, a Anvisa sugeriu que os brasileiros usem máscaras, reforcem a higienização e façam o distanciamento social para evitar a transmissão.

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