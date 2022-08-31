Monkeypox: 3 crianças estão entre novos casos confirmados no ES

O Espírito Santo confirmou até o momento 31 casos de varíola dos macacos, sendo 25 em homens e 6 em mulheres. Entre os casos confirmados, há 1 em criança com idade entre 0 e 4 anos; outros 2 em crianças com idades entre 5 e 9 anos; mais 2 em adolescentes com idades entre 10 e 19 anos. Os demais casos estão em adultos com mais de 20 anos. O Estado investiga 91 casos suspeitos. O boletim mostra que a doença se espalhou pelo Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Vigilância em Saúde do Estado, Orlei Cardoso, adiantou que medidas de proteção maior contra a doença, como a recomendação do uso de máscaras, já estão em estudo pela Secretaria de Estado da Saúde.