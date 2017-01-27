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Entrevista

Monitoramento de mata atlântica mostra redução de desmatamento no ES

"O nosso monitoramento vem permitindo observar uma redução do nível de desmatamento no Espírito Santo e a regeneração de algumas formações florestais", disse a diretora-executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 15:01

Publicado em 

27 jan 2017 às 15:01
A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgaram nesta semana avaliação inédita da regeneração da Mata Atlântica em nove estados. O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que monitora a distribuição espacial do bioma, identificou a regeneração de 219.735 hectares ou o equivalente a 2.197 km², entre 1985 e 2015, em nove dos 17 estados do bioma.
No Espírito Santo, atualmente, apenas 12,6% do território tem cobertura nativa do bioma. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora-executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota, explicou que, apesar do número baixo de cobertura nativa, o Espírito Santo vem conseguindo, nas últimas décadas, reduzir o nível de desmatamento. "O nosso monitoramento vem permitindo observar uma redução do nível de desmatamento no Espírito Santo e a regeneração de algumas formações florestais", explicou.
Entrevista - Patricia Vallim - Marcia Hirota - 27-01-17

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