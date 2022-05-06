Monitoramento da "Ciclovia da Vida" será feito pelo Ciodes

Mais duas fases nas obras de ampliação da Terceira Ponte e construção da Ciclovia da Vida tiveram início esta semana. Trata-se do início da montagem da ciclovia e do mirante no vão central da ponte, além da concretagem da ampliação da pista. Com as novas fases, o número de frentes de trabalhos em execução de maneira simultânea passa de quatro para seis. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (06), o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, traz as mais recentes atualizações com relação a obra. Entre as novidades, a informação de que o monitoramento da ciclovia será feito pelo Ciodes. Saiba também onde estão projetados os acessos dos ciclistas por Vila Velha e Vitória.