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Mobilidade Urbana

Monitoramento da "Ciclovia da Vida" será feito pelo Ciodes

Ouça entrevista com o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2022 às 11:12
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Semobi/Governo ES
Mais duas fases nas obras de ampliação da Terceira Ponte e construção da Ciclovia da Vida tiveram início esta semana. Trata-se do início da montagem da ciclovia e do mirante no vão central da ponte, além da concretagem da ampliação da pista. Com as novas fases, o número de frentes de trabalhos em execução de maneira simultânea passa de quatro para seis. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (06), o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, traz as mais recentes atualizações com relação a obra. Entre as novidades, a informação de que o monitoramento da ciclovia será feito pelo Ciodes. Saiba também onde estão projetados os acessos dos ciclistas por Vila Velha e Vitória. 
Fernanda Queiroz entrevista Fábio Damasceno - 06/05/2022
Fabio Damasceno também falou sobre o sistema aquaviário, que começará a funcionar na Grande Vitória a partir do segundo semestre deste ano. A previsão é que neste mês de maio já ocorra a licitação para as empresas interessadas na aquisição dos barcos que farão as rotas em Vila Velha, Vitória e Cariacica. O preço da passagem será o mesmo do Transcol, atualmente em R$ 4,20, o que permitirá a integração com outros modais, através do Cartão GV. 

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