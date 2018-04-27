Monitoramento aponta concentração de metais na baía de Vitória

O ambiente marinho é o destino final de muitos contaminantes em todo o País. E, no Espírito Santo, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) tem realizado um monitoramento para identificar a presença - e concentração - de contaminantes no ambiente da baía de Vitória. Esse monitoramento da concentração de metais em ambientes aquáticos é realizado por meio de organismos vivos, como mexilhões, e ocorre duas vezes por ano, no verão e inverno. Em entrevista ao CBN Cotidiano, você acompanha a detalhes do assunto. Confira!