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"Momento único": 1ª vacinadora da covid-19 no ES conta experiência

A entrevistada é a vacinadora Gabriela Fonseca, a 1ª a aplicar uma vacina da covid-19 no ES

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jan 2021 às 17:28
Gabriela Fonseca, de 26 anos, foi primeira vacinadora a aplicar vacina da covid-19 no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A segunda-feira (18) foi marcante na vida da vacinadora Gabriela Fonseca, de 26 anos. Em uma cerimônia simbólica no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, ela foi a primeira vacinadora da covid-19 no Espírito Santo. "Foi uma experiência única! Incrível!", contou em entrevista à CBN Vitória. Ao contar o que sentiu na hora de aplicar o imunizante, ela descreveu: "na hora, a gente sente um friozinho na barriga, mas deu tudo certo". Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriela Fonseca - 19-01-21.mp3

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