"Momento único": 1ª vacinadora da covid-19 no ES conta experiência

A segunda-feira (18) foi marcante na vida da vacinadora Gabriela Fonseca, de 26 anos. Em uma cerimônia simbólica no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, ela foi a primeira vacinadora da covid-19 no Espírito Santo. "Foi uma experiência única! Incrível!", contou em entrevista à CBN Vitória. Ao contar o que sentiu na hora de aplicar o imunizante, ela descreveu: "na hora, a gente sente um friozinho na barriga, mas deu tudo certo". Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriela Fonseca - 19-01-21.mp3