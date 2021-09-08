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Atos antidemocráticos

"Momento é muito grave", diz Casagrande sobre protestos pró-Bolsonaro

Sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da República no ano que vem, o governador do Estado disse ainda não pensar nas eleições

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:48

Publicado em 

08 set 2021 às 17:48
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (8), o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), se mostrou preocupado com os protestos pró-Bolsonaro realizados nesta terça-feira (7). Durante as manifestações, era possível observar apoiadores do presidente com faixas com dizeres antidemocráticos e pedindo intervenção militar. Para Casagrande, "o momento é muito grave". Para ele, a instabilidade permanente só prejudica a população, que enfrentam inflação e a perda do poder de compra. Perguntado se pretende se candidatar à presidência em 2022, ele afirmou ter sido convidado pelo partido, mas que declinou o convite por enquanto. Ouça a entrevista completa! 
Entrevista - Lucas Valadão - Renato Casagrande - 08-09-21.mp3

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