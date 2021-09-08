"Momento é muito grave", diz Casagrande sobre protestos pró-Bolsonaro

Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (8), o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), se mostrou preocupado com os protestos pró-Bolsonaro realizados nesta terça-feira (7). Durante as manifestações, era possível observar apoiadores do presidente com faixas com dizeres antidemocráticos e pedindo intervenção militar. Para Casagrande, "o momento é muito grave". Para ele, a instabilidade permanente só prejudica a população, que enfrentam inflação e a perda do poder de compra. Perguntado se pretende se candidatar à presidência em 2022, ele afirmou ter sido convidado pelo partido, mas que declinou o convite por enquanto. Ouça a entrevista completa!