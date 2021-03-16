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ESPÍRITO SANTO

Momento é de contribuir, avalia presidente da Findes sobre quarentena

Situação da ocupação dos leitos no Espírito Santo disparou alerta para a quarentena

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 mar 2021 às 18:40
Indústria Crédito: Anamul Rezwan/Pexels
O Espírito Santo atingiu a ocupação de 91,05% dos leitos de UTI por conta do aumento de casos da pandemia da Covid-19. Com esse índice, o governo do Estado disparou medidas de restrição para frear a contaminação e diminuir a pressão sobre o sistema hospitalar: quarentena de 14 dias no território capixaba com comércio fechado e somente atividades essenciais em funcionamento, por exemplo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, explica que a indústria é atividade que poderá continuar funcionando mas acaba atingida por variantes como a queda na demanda. "Mas é o momento que todos podem contribuir nessas medidas severas para superar o momento. A indústria tem a possibilidade de home office", acrescentou. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Cris Samorini - 16-03-21.mp3

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