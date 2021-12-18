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"O Quebra-Nozes"

"Momento de celebração da vida, da arte", diz Ana Botafogo sobre apresentação no ES

A bailarina brasileira, conhecida internacionalmente, está no espetáculo que acontece neste final de semana

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 dez 2021 às 12:45
A bailarina Ana Botafogo no espetáculo
Ana Botafogo Crédito: João Cordeiro Jr-Folhapress
O "Quebra-Nozes Capixaba" é uma adaptação do clássico europeu trazendo referências da cultura do Espírito Santo e a participação dos bailarinos Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. A homenagem, idealizada pela bailarina Liviane Pimenta, vai contar com a representação das paneleiras, do Convento da Penha e de colônias de imigrantes, como é o caso dos Pomeranos. Serão duas apresentações, sábado (18) e domingo (19), às 19 horas, em uma área ao lado do Shopping Vitória. 
Foram disponibilizados para o público 5 mil ingressos por sessão. Para assistir o espetáculo será necessário levar 1kg de alimento não perecível que serão doados ao Abrigo dos Idosos de Vitória, à Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes) e ao Abrigo de Idosos Abel Lino Portella. Ouça a entrevista completa!
Entrevista Patrícia Valim - Ana Botafogo - 18-12-21

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