"Momento de celebração da vida, da arte", diz Ana Botafogo sobre apresentação no ES

O "Quebra-Nozes Capixaba" é uma adaptação do clássico europeu trazendo referências da cultura do Espírito Santo e a participação dos bailarinos Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. A homenagem, idealizada pela bailarina Liviane Pimenta, vai contar com a representação das paneleiras, do Convento da Penha e de colônias de imigrantes, como é o caso dos Pomeranos. Serão duas apresentações, sábado (18) e domingo (19), às 19 horas, em uma área ao lado do Shopping Vitória.