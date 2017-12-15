Moedas virtuais: riscos e oportunidades deste novo negócio

As criptomoedas não param de crescer e estão chamando a atenção de todos ao registrar valorizações que geram muito lucro aos seus investidores. Mas é bom que você fique atento. O motivo? A criptomoeda mais famosa do mundo, o bitcoin, por exemplo, começa a ser negociada na forma de contratos futuros, apesar das críticas de que sua valorização seja uma bolha. O alerta, inclusive, já foi emitido pelo Banco Central. Nesta edição do CBN Vitória você acompanha um debate especial sobre o tema. Participam dele os comentaristas Gilberto Sudré, do CBN e a Tecnologia, e Fernando Galdi, do Conversa de Bolso. O capixaba Marcos Accioly, comprador de bitcoins e Nickolas Goline, fundador da empresa Mineirama, uma empresa focada em soluções de mineração de moedas digitais.