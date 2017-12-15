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CRIPTOMOEDAS

Moedas virtuais: riscos e oportunidades deste novo negócio

Acompanhe o debate que reuniu especialistas em finanças e tecnologia

Publicado em 15 de Dezembro de 2017 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 dez 2017 às 11:38
As criptomoedas não param de crescer e estão chamando a atenção de todos ao registrar valorizações que geram muito lucro aos seus investidores. Mas é bom que você fique atento. O motivo? A criptomoeda mais famosa do mundo, o bitcoin, por exemplo, começa a ser negociada na forma de contratos futuros, apesar das críticas de que sua valorização seja uma bolha. O alerta, inclusive, já foi emitido pelo Banco Central. Nesta edição do CBN Vitória você acompanha um debate especial sobre o tema. Participam dele os comentaristas Gilberto Sudré, do CBN e a Tecnologia, e Fernando Galdi, do Conversa de Bolso. O capixaba Marcos Accioly, comprador de bitcoins e Nickolas Goline, fundador da empresa Mineirama, uma empresa focada em soluções de mineração de moedas digitais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilberto Sudré e Fernando Galdi - 15-12-17

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