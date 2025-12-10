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Segurança

"Modelo quase industrial": entenda como funciona o golpe do falso advogado!

Quem explica é o delegado do Centro de Inteligência e Análise Telemática, Guilherme Eugênio Rodrigues

Publicado em 10 de Dezembro de 2025 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 dez 2025 às 11:27
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Golpes virtuais têm aumentado no Brasil (Imagem: Pungu x | Shutterstock) Crédito:
Nos últimos meses, o Golpe do Falso Advogado se espalhou pelo país: criminosos usando informações de processos judiciais para enganar pessoas que acabaram de ganhar ações na Justiça. A partir do acesso a bases de dados, eles identificam vítimas, assumem a identidade dos advogados reais e convencem beneficiários a pagar taxas falsas para liberar valores que têm direito a receber.
Esse modelo de estelionato envolve diferentes criminosos em etapas específicas e é visto por especialistas quase que como uma linha de produção. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e delegado do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Guilherme Eugênio Rodrigues detalha como o golpe é estruturado e explica como a população pode se proteger. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Eugênio Rodrigues - 10-12-25.mp3

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