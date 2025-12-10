"Modelo quase industrial": entenda como funciona o golpe do falso advogado!

Nos últimos meses, o Golpe do Falso Advogado se espalhou pelo país: criminosos usando informações de processos judiciais para enganar pessoas que acabaram de ganhar ações na Justiça. A partir do acesso a bases de dados, eles identificam vítimas, assumem a identidade dos advogados reais e convencem beneficiários a pagar taxas falsas para liberar valores que têm direito a receber.

Esse modelo de estelionato envolve diferentes criminosos em etapas específicas e é visto por especialistas quase que como uma linha de produção. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e delegado do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Guilherme Eugênio Rodrigues detalha como o golpe é estruturado e explica como a população pode se proteger. Ouça a conversa completa!