Modelo híbrido para aulas na rede púbica estadual também em 2021

A pandemia do novo coronavírus provocou uma série de mudanças na Educação. As aulas foram interrompidas durante um período, depois foi adotado o ensino remoto e por último o modelo híbrido. Uma das principais dúvidas que ainda pairam nesse cenário educacional é como será avaliado o desempenho dos alunos. Nas escolas da rede estadual do Espírito Santo, por exemplo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) explica que os alunos que tiveram frequência escolar e contribuíram no aprendizado não serão reprovados ao final deste ano, uma vez que a conclusão do chamado ciclo de aprendizagem se dará no próximo. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Educação Básica e Profissional da Sedu, Andrea Guzzo, também explicou que este mesmo modelo híbrido não está descartado para o ano letivo de 2021.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Andrea Guzzo - 20-10-20

A Sedu adotou o "Continuum Curricular" - que é a promoção de série dos alunos deste ano (2020) para 2021. A avaliação será feita ao logo do ano. Segundo a secretaria, não se trata de aprovação automática dos estudantes, mas sim uma lógica do sistema de avaliação. Apesar do currículo continuado, que reunirá os conteúdos em dois anos, o aluno vai avançar de série, de 2020 para 2021, e a promoção ou reprovação se dará no final do biênio.

ESCOLAS PARTICULARES

O que diz o Sinepe: "Sobre a questão de aprovação ou reprovação nas escolas particulares, o primeiro ponto é entender que é possível as duas coisas: a aprovação automática ou as escolas que entenderem que o critério tem que considerar a chance da reprovação para a instituição proceder com alguns casos. O que a gente vai entender é o porquê reprovar e o porquê da aprovação automática. A aprovação automática tem muita ligação com a possibilidade da oferta de um trabalho. Quem não conseguiu ofertar nada é muito difícil querer cobrar o aluno por uma eficiência de algo que não foi bem feito. Agora, as escolas particulares em sua esmagadora maioria, se não todas, ofereceram projeto remoto com velocidade e acompanharam a essas famílias no curso do período de afastamento obrigatoriamente não presencial. Com isso, teve um público que não aderiu porque não quis aderir (o aluno que não participou em nenhum momento e aí a gente considera quase que um abandono); o público que foi assíduo e frequentou (realizando todas as tarefas, mas não tendo bom aproveitamento) - aí este, em especial, a orientação é que não aja reprovação. E existe o público que teve o aproveitamento - e aí terá as notas e registros que o dão a aprovação.

Então, em resumo, temos as escolas que vão poder reprovar e que podem usar esse elemento como estratégia pedagógica, que é para conseguir balizar a organização do ano que vem em grupos, de acordo com seu nível de desenvolvimento, mas também no mérito sob daquilo que ele conseguiu participar.

ESCOLAS MUNICIPAIS

VITÓRIA: "A Secretaria Municipal de Educação de Vitória informa que aguarda as recomendações do Conselho Municipal de Educação para definir como será o próximo ano letivo na rede municipal de ensino. Em relação ao ano letivo de 2020 a aprovação dos alunos será automática, como já informado anteriormente."

VILA VELHA: "A secretaria municipal de Educação (Semed) informa que está trabalhando para estruturar a secretaria e as escolas em relação a utilização de ferramentas digitais e recursos tecnológicos para assegurar a realização do ensino híbrido no ano de 2021." Não há definição sobre aprovação este ano.

SERRA: "Essas situações serão previstas no calendário letivo que está em discussão no Conselho Municipal de Educação."