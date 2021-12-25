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Modelo de trabalho em formato híbrido é o futuro?

Ouça entrevista com Kátia Vasconcelos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES)

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 dez 2021 às 11:20
Entre casa e o escritório: modelo híbrido é o futuro?
Entre casa e o escritório: modelo híbrido é o futuro? Crédito: Pixabay
Pesquisa realizada pela "Vagas.com" mostra que evitar deslocamento, ter flexibilidade em casa e interagir presencialmente com os colegas estão entre os principais motivos para a preferência dos funcionários pelo modelo híbrido de trabalho. De acordo com o levantamento, 4 em cada 10 respondentes elegeram o sistema que mescla atividades presenciais e remotas como o mais indicado para trabalhar. O estudo foi realizado de 29 de outubro a 7 de novembro, por e-mail, contando com a participação de 11.601 candidatos da base de dados da Vagas.com. Esse é o futuro? Kátia Vasconcelos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), fala sobre o tema. "A decisão do trabalho híbrido cabe a todos. Empresa e funcionários. As pessoas precisam estar preparadas pra isso", defende. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz -Kátia Vasconcelos - 25-12-21.mp3

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