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Modelo de ocupação das cidades influencia em enchentes

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 18:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 abr 2018 às 18:29
Com as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, na última segunda-feira (16), os efeitos e consequências foram, novamente, sentidos pela população capixaba. Mas o problema não é de hoje. Volta e meia os problemas envolvendo alagamentos, por exemplo, vêm à tona e trazem um cenário de caos nas cidades. Mas, afinal, qual o papel das administrações públicas para solucionar esses problemas?
Na avaliação do arquiteto e urbanista Tito Carvalho, a ocupação das cidades na proporção que está hoje é algo recente em nossa história. Segundo ele, o modelo de ocupação atual desconsidera o meio ambiente e, em especial, a água. “Esse modelo de ocupação está equivocado”, explica.
Para Carvalho, as construções acabam ocupando mananciais, bordas de rios, e transformam rios em esgotos. Os esgotos estão se tornando menores. Nos últimos meses, a água esteve entre dois extremos: a falta e o excesso. A arquitetura e urbanismo podem realizar projetos para que as águas tenham para onde correr.
Apesar dos Planos Diretores Municipais (PDM), não se vê uma preocupação com um plano a longo prazo para o urbanismo no Espírito Santo, afirmou Tito Carvalho. Segundo ele, lidar com a cidade é questão estratégica. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Tito Carvalho - 17-04-18.mp3

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