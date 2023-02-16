Mocidade Unida da Glória é a campeã do Carnaval de Vitória

A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a campeã do Carnaval de Vitória em 2023. Já dona de sete títulos, a agremiação de Vila Velha precisou esperar quatro anos para conquistar o oitavo troféu no Grupo Especial. A última vitória tinha acontecido em 2018 e, nos dois anos seguintes, ficou em segundo lugar. Mesmo com os contratempos na avenida, como o estouro no tempo máximo regulamentar para atravessar o Sambão e um carro alegórico danificado, os demais quesitos ajudaram a MUG a superar as dificuldades e o conjunto a fez mais uma vez campeã. Com o enredo "O leão em caravana traz ao palco folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia", a MUG levou para a avenida os amuletos, com toda sua simbologia e as curiosidades que desperta.