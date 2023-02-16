Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Carnaval 2023

Mocidade Unida da Glória é a campeã do Carnaval de Vitória

Dona de sete títulos, a agremiação de Vila Velha precisou esperar quatro anos para conquistar o oitavo troféu no Grupo Especial

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 21:40

Publicado em 

15 fev 2023 às 21:40
MUG é a grande campeã do Carnaval de Vitória
MUG é a grande campeã do Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a campeã do Carnaval de Vitória em 2023. Já dona de sete títulos, a agremiação de Vila Velha precisou esperar quatro anos para conquistar o oitavo troféu no Grupo Especial. A última vitória tinha acontecido em 2018 e, nos dois anos seguintes, ficou em segundo lugar. Mesmo com os contratempos na avenida, como o estouro no tempo máximo regulamentar para atravessar o Sambão e um carro alegórico danificado, os demais quesitos ajudaram a MUG a superar as dificuldades e o conjunto a fez mais uma vez campeã. Com o enredo "O leão em caravana traz ao palco folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia", a MUG levou para a avenida os amuletos, com toda sua simbologia e as curiosidades que desperta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados