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ENTREVISTA

Mobilização em Venda Nova do Imigrante para ajudar a combater incêndio em vegetação

A estiagem no Espírito Santo colabora para o surgimento de diversos focos de incêndio em vegetação

Publicado em 30 de Janeiro de 2015 às 22:23

Publicado em 

30 jan 2015 às 22:23
A estiagem no Espírito Santo colabora para o surgimento de diversos focos de incêndio em vegetação. Em Venda Nova do Imigrante, parte da cidade foi tomada pela fumaça e fuligem. Para ajudar a Defesa Civil municipal e os bombeiros, a população de mobilizou e diversos voluntários se reuniram para debelar as chamas. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o coordenador da Defesa Civil de Venda Nova, Woelpher de Freitas Bárbara, conta que não há imóveis em risco próximo ao incêndio e que os voluntários da cidade também foram deslocados para colaborar no combate ao fogo no parque de Pedra Azul. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Woelpher de Freitas Bárbara - 30-01-15

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