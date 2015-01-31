Mobilização em Venda Nova do Imigrante para ajudar a combater incêndio em vegetação

A estiagem no Espírito Santo colabora para o surgimento de diversos focos de incêndio em vegetação. Em Venda Nova do Imigrante, parte da cidade foi tomada pela fumaça e fuligem. Para ajudar a Defesa Civil municipal e os bombeiros, a população de mobilizou e diversos voluntários se reuniram para debelar as chamas. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o coordenador da Defesa Civil de Venda Nova, Woelpher de Freitas Bárbara, conta que não há imóveis em risco próximo ao incêndio e que os voluntários da cidade também foram deslocados para colaborar no combate ao fogo no parque de Pedra Azul. Ouça.